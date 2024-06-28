Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Akhirnya Menguat ke Rp16.375 per USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |15:50 WIB
JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup menguat 30 poin atau 0,19% ke level Rp16.375 setelah sebelumnya di Rp16.405 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (28/6/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp16.416 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS menguat terpengaruh sebagian besar pedagang tetap bias terhadap greenback menjelang data indeks harga PCE utama, yang merupakan ukuran inflasi pilihan The Fed.

Data tersebut akan dirilis pada hari Jumat dan diperkirakan menunjukkan inflasi sedikit menurun pada bulan Mei, namun tetap jauh di atas target tahunan The Fed sebesar 2 persen.

"Dolar sedikit terpengaruh oleh data terbaru yang menunjukkan adanya penurunan pada perekonomian AS, khususnya pasar tenaga kerja. Ketidakpastian mengenai kapan dan seberapa besar The Fed akan menurunkan suku bunga membuat aliran dana ke dolar tetap kuat," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Selain itu, Data inflasi yang beragam dari ibu kota Jepang hanya memberikan sedikit dukungan terhadap mata uang tersebut, begitu pula dengan peringatan berulang kali dari pemerintah.

Halaman:
1 2
