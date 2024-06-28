RI Tingkatkan Kemampuan Atasi Tumpahan Minyak di Laut

JAKARTA - Indonesia, meningkatkan kemampuan mengatasi tumpahan minyak di wilayah perbatasan lewat latihan bersama dalam Regional Marine Pollution Exercise (Marpolex) yang diadakan di Bacolod City, Filipina.

"Regional Marpolex merupakan latihan gabungan antara Indonesia, Filipina, dan Jepang yang fokus pada penanggulangan tumpahan minyak di laut wilayah perbatasan," kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub RI Jon Kenedi dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebagai perwakilan Indonesia melakukan latihan bersama dalam Regional Marine Pollution Exercise (Marpolex) yang diadakan di Filipina pada 24-29 Juni 2024.

Jon menyampaikan bahwa Marpolex merupakan latihan bersama untuk menguji dan mengevaluasi kemampuan ketiga negara dalam merespons keadaan darurat tumpahan minyak di wilayah perbatasan.

Dia menjelaskan bahwa pelaksanaan Marine Pollution Exercise ini didasarkan pada Sulu Sulawesi Oil Spill Response Nerwork Plan 1981.