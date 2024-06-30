5 Fakta IHSG Sepekan Naik pada Level 7.063

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan perdagangan ini mengalami peningkatan lebih dari 2% dan kenaikan tertinggi pada pekan ini terjadi transaksi harian, yaitu sebesar 6,49%.

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mengakumulasikan data perdagangan saham selama periode 24 hingga 28 Juni 2024 yang mayoritas ditutup dengan zona positif.

Melansir dari statistik BEI, berikut 5 fakta IHSG sepekan yang telah dirangkum oleh Okezone, Minggu (30/6/2024):

1. Kapitalisasi Pasar

Kapitalisasi pasar bursa selama sepekan mengalami peningkatan sebesar 3,19% menjadi Rp12.092 triliun dari Rp11.719 triliun pada sepekan yang lalu.