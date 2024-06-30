Cari Harta Karun Migas Baru, PHE Selesaikan Survei Seismik 3D Offshore Bone dan South East Seram

JAKARTA - Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina berhasil menyelesaikan Survei Seismik 3D Offshore di wilayah Indonesia Timur, khususnya Wilayah Bone & Southeast (SE) Seram, pada akhir Juni 2024.

Seismik 3D Offshore Bone dan SE Seram itu sendiri merupakan bagian dari Komitmen Kerja Pasti PHE Jambi Merang (KKPJM) di wilayah terbuka yang dilakukan melalui Anak perusahaan PHE yakni PT Elnusa Tbk yang berkolaborasi dengan China Oilfield Services Limited (COSL).

Direktur Eksplorasi PHE Muharram Jaya Panguriseng, menjelaskan bahwa proyek survei seismik 3D Offshore Bone dan 3D SE Seram ini sukses dilaksanakan dengan zero accident dan secara on time, on budget, on schedule dan on return.

"Survei 3D Bone seluas 821 km2 dapat diselesaikan dalam waktu 26 hari dari target 37 hari dan survei SE Seram seluas 700 km2 dapat diselesaikan dalam 60 hari dari target 75 hari," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (30/6/2024).

Muharram juga mengapresiasi kolaborasi antara Elnusa dengan COSL dan kerjasamanya sehingga dapat menyelesaikan kedua proyek ini lebih cepat dari target waktu yang diberikan dengan kualitas data hasil akuisisi yang sangat baik.