Garuda Indonesia Turunkan Harga Tiket Pesawat, Catat Harinya

JAKARTA - Garuda Indonesia menurunkan harga tiket pesawat di hari tertentu. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pihaknya telah menyiapkan tiket pesawat murah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI yang digelar pada Rabu (3/7/2024), Irfan mengatakan bahwa Garuda Indonesia menurunkan harga tiket cukup signifikan. Ini berlaku untuk penerbangan domestik di rute, hari, dan di jam tertentu.

"Saya ambil contoh adalah Bali, Bali itu selalu harga Rp1,9 juta untuk ekonomi. (Sekarang) hari Minggu itu bisa Rp1,3 juta dan pulang di hari Kamis juga Rp 1,3 juta. Jadi kita mau gelontorkan kampanye the best time to go to Bali adalah datanglah hari Minggu pulanglah hari Kamis," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Irfan, Garuda Indonesia juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa hotel untuk memberikan diskon untuk penumpang garuda yang datang hari Minggu pulang hari Kamis. Di sisi lain maskapai juga menyiapkan skema khusus untuk menyambut Hari Lebaran.

"Pada musim Lebaran khususnya menjelang Idul Fitri penerbangan kita seperti penerbangan haji. Menuju daerah penuh, baliknya kosong. Pada waktu selesai lebaran, berangkat kosong pulang penuh. Inisiatif ini meningkatkan pendapatan kita dengan memberikan harga khusus buat mereka yang menjelang lebaran ke Jakarta dan setelah lebaran keluar Jakarta, itu sebesar hampir US$3 juta dari sisi full profit," terang Irfan.

Untuk diketahui, di momen yang sama, Irfan mengklaim bahwa perusahaan telah berhasil menorehkan kinerja positif sepanjang tahun 2023. Ia menyebut Garuda Indonesia jauh lebih menguntungkan dibanding tahun sebelumnya.