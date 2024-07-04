Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Punya Aset Negara Rp13.072,8 Triliun per 31 Desember 2023

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |14:06 WIB
RI Punya Aset Negara Rp13.072,8 Triliun per 31 Desember 2023
Aset negara tembus Rp13.000 triliun (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia tercatat memiliki aset negara sebesar Rp13.072,8 triliun per 31 Desember 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, aset tersebut naik sekitar 6,06% dari catatan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp12.325,45 triliun berdasarkan data yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 yang telah diaudit.

Selain aset, posisi keuangan pemerintah terlihat dari total kewajiban negara sebesar Rp9.536,7 triliun dan posisi ekuitas negara sebesar Rp3.536,1 triliun. Kewajiban pemerintah pun naik dibanding catatan pada 2022 yang sebesar Rp8.920,56 triliun, sedangkan ekuitas naik tipis dari Rp3.404,89 triliun.

"Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset adalah pertama kalinya terjadi sejak pelaporan keuangan berbasis akrual ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari membaiknya kinerja penerimaan negara yang diikuti dengan belanja pemerintah yang semakin berkualitas," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Kamis (4/7/2024).

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyampaikan Laporan Operasional (LO) Tahun 2023 dengan Pendapatan Operasional Rp3.083,2 triliun dan Beban Operasional Rp3.111,7 triliun, yang membentuk Defisit dari Kegiatan Operasional Rp28,4 triliun.

Di sisi lain, terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp60,1 triliun, yang membentuk Surplus LO Tahun 2023 sebesar Rp31,6 triliun.

"Surplus LO Tahun 2023 merupakan yang pertama kali terjadi sejak penerapan akuntansi berbasis akrual atau sejak laporan operasional mulai disusun pada 2015," kata Sri Mulyani.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175770/lpdp_defisit-K5WH_large.jpg
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Defisit 3 Tahun Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163694/ekonomi_ri-1oFO_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,4 Persen pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162040/ekonomi_ri_semester_ii_2025-SeRl_large.jpg
Ekonomi RI Diprediksi Melemah 4,99 Persen di Semester II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160863/ekonomi_ri_kuartal_ii_2025-NPQh_large.jpg
Data Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025 Bikin Kaget 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160765/ekonomi_ri_kuartal_ii_2025-v2D4_large.jpg
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen Bikin Kaget, Istana Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160538/ekonomi_ri_kuartal_ii_2025-TM2y_large.jpg
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement