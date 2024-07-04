Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Gagal Nikah dengan Ayu Ting Ting, Segini Gaji Muhammad Fardhana

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |05:07 WIB
Gagal Nikah dengan Ayu Ting Ting, Segini Gaji Muhammad Fardhana
Harta Kekayaan Muhammad Fardhana (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Belakangan ini warganet dihebohkan dengan kabar dari dunia hiburan Indonesia, keputusan antar Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardhana untuk mengakhiri hubungan tengah menjadi buah bibir yang hangat.

Rencana pernikahan penyanyi dangdut Indonesia, Ayu Rosmalina atau akrab dikenal dengan Ayu Ting Ting dikabarkan kandas di tengah jalan.

Keputusan Ayu Ting Ting untuk mengakhiri pertunangan sudah dibicarakan dan disepakati oleh pihak keluarga. Perempuan asal Depok, Jawa Barat itu menjelaskan bahwa dirinya dan Muhammad Fardhana sudah sepakat berpisah pada 22 Juni 2024.

Alasan jelas yang membuat hubungan asmara antara Ayu dengan Fardhana tidak diungkapkan oleh Ayu kepada publik. Ia juga menegaskan bahwa keputusan untuk mengakhiri hubungan dengan Fardhana sama sekali tidak berkaitan dengan masalah ekonomi.

“Hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain,” jelas Ayu Ting Ting.

Halaman:
1 2
