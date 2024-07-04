Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Ini 5 Aplikasi Penghasil Uang 750 Ribu per Hari

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |22:01 WIB
Ini 5 Aplikasi Penghasil Uang 750 Ribu per Hari
5 aplikasi penghasil uang (Foto: Freepik)
JAKARTA - Ini 5 aplikasi penghasil uang Rp750 ribu per hari yang dapat masyarakat coba untuk mendapatkan uang tambahan.

Teknologi yang semakin berkembang masyarakat bisa mendapatkan uang hanya dengan bermodalkan handphone dan internet.

Saat ini, terdapat beberapa aplikasi yang memberikan para penggunanya uang sebagai reward dalam menjalankan perintah tertentu yang diberikan oleh aplikasi. Jumlahnya pun bervariasi.

Berikut ini 5 aplikasi penghasil uang 750 ribu per hari:

1. Snack Video

Pada aplikasi ini, para pengguna hanya perlu membuat dan menonton video dari aplikasi Snack Video. Hasil dari membuat dan menonton video tersebut adalah pengguna akan mendapatkan koin yang kemudian harus dikumpulkan. Koin yang dikumpulkan tersebut dapat pengguna cairkan menjadi uang tunai atau pulsa.

2. Helo

Sama seperti Snack Video, Helo adalah aplikasi untuk menonton video. Aplikasi ini akan memberikan hadiah yang dapat dicairkan menjadi uang. Caranya pun cukup mudah, yakni dengan menonton dan membagikan video yang tersedia.

