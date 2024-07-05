Sosok Siti Mutmainah, Istri Hasyim Asy'ari yang Ternyata Bukan Orang Sembarang

JAKARTA - Siti Mutmainah istri dari Hasyim Asy’ari juga turut banyak diperbincangkan karena perkara yang dilakukan oleh suaminya. Ternyata sosoknya bukanlah orang sembarangan.

Siti Mutmainah berprofesi sebagai dosen tetap di Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang. Serta tengah fokus mengajar pada program studi akuntansi. Siti Mutmainah juga memegang jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala.

Sebelum dirinya menjadi dosen, Siti Mutmainah mempunyai riwayat pendidikan yang cemerlang. Siti Mutmainah pun meraih gelar magister sains akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) di tahun 2001. Lalu, ia melanjutkan jenjang pendidikan tertingginya di kampus yang sama.

Suaminya, Hasyim Asy’ari diberhentikan secara tetap oleh DKPP dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Hal tersebut merupakan putusan DKPP terkait perkara dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy’ari terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda. Dalam putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan dari pengadu.

Dalam sidang DKPP yang digelar Rabu (3’7’2924), terungkap bahwa anggota PPLN Den Haag, Belanda, CAT mengalami gangguan kesehatan setelah berhubungan badan dengan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari.

Dalam sidang pemeriksaan sebelumnya, Pengadu dalam hal ini CAT menyampaikan bahwa setelah melakukan hubungan seksual tersebut, seminggu kemudian Pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik. Lalu, pada tanggal 18 Oktober 2023, Pengadu melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas gejala yang dialami sebelumnya.