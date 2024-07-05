13 Situs Penghasil Uang Online 2024 Legit dan Terpercaya

JAKARTA - Ada 13 situs penghasil uang online 2024 legit dan terpercaya. Terlebih kecanggihan teknologi banyak menghadirkan situs-situs yang menguntungkan pengguna.

Beberapa situs ini banyak diakses oleh pengguna internet untuk mengumpulkan beberapa uang yang didapatkannya. Tentunya, bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BACA JUGA: Ini 5 Aplikasi Penghasil Uang 750 Ribu per Hari

Berikut 13 situs penghasil uang online 2024 legit dan terpercaya:

1. Seosprint

Seosprint adalah salah satu platform yang menarik perhatian dengan menawarkan cara mudah untuk menghasilkan uang secara online.

Dengan lebih dari 4 juta pengguna terdaftar dan ribuan aktif setiap saat, Seosprint menawarkan berbagai jenis pekerjaan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

2. Sprout Gigs

Salah satu platform yang terkenal dengan berbagai macam pekerjaan sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Seperti menonton video, memberi like di media sosial, atau mendaftar di aplikasi tertentu.

3. 99design

Di sini tempat para desainer grafis menjual produknya mulai dari poster, logo, mockup, dan lain-lainnya. Karyanya juga bisa dihargai dengan ratusan dollar.

4. Upwork

Up work merupakan webisite yang bertemu dengan klien. Situs ini memiliki beberapa kategori seperti penulisan, desain, pemrograman, sampai pembuatan konten.

5. Dailymotion

Dailymotion merupakan website yang hampir sama skemanya dengan Youtube. Cukup mengunggah video, pengguna bisa mendapatkan penghasilan. Namun, pengguna harus memenuhi syarat untuk bisa memonetisasi video.