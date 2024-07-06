Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Minta Ahmad Rafif Hentikan Waktunya Beli Saham Usai Investor Rugi Rp71 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |10:07 WIB
OJK Minta Ahmad Rafif Hentikan Waktunya Beli Saham Usai Investor Rugi Rp71 Miliar
OJK minta Ahmad Rafif Hentikan Penjualan Saham (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas terhadap influencer saham Ahmad Rafif Raya (ARR) yang terindikasi merugikan investor.

OJK mendesak ARR untuk menghentikan kegiatan usaha ARR komunitas Waktunya Beli Saham (WBS) lantaran terbukti tidak memiliki izin. Kasus ini sebelumnya mencuat ke publik setelah terjadi kerugian investor yang diperkirakan mencapai Rp71 miliar.

“Satgas PASTI memutuskan memerintahkan Ahmad Rafif Raya untuk menghentikan kegiatannya dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.” kata Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto, kepada wartawan, Sabtu (6/7/2024).

Sebelumnya pada 4 Juli 2024, OJK telah memanggil ARR untuk menjelaskan duduk perkara tersebut. Setelah dimintai keterangan, ARR mengakui sejumlah hal, termasuk salah satunya adalah PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

Di sisi lain, ARR memiliki sertifikat sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

Izin WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Perantara Pedagang Efek.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176440/kepemilikan_asing_di_pinjol-tXg2_large.jpg
OJK: Kepemilikan Asing di Pinjol Maksimal 85 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175851/ojk-XvYR_large.jpg
OJK Temukan Kelemahan Sistem Keamanan Siber di Sejumlah Sekuritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175646/keuangan-iDe4_large.jpg
Waspada Perang Dagang Berlanjut, Bagaimana Nasib Ekonomi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175643/ketua_ojk-gq5y_large.png
OJK: Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tetap Stabil di Tengah Gejolak Ekonomi Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172849/ojk-mclo_large.jpg
Eks Bos Investree Adrian Gunadi Ditangkap, Ternyata Punya Izin Tinggal di Qatar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172795/ojk-DaIY_large.jpg
OJK Dorong Pengembangan Talenta Digital Keuangan Berbasis Blockchain
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement