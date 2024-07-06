RI Siapkan SDM Berdaya Saing

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah telah menempuh berbagai upaya untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing.

“Jadi mmelalui program Prakerja, pemerintah menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, menjangkau hingga 18 juta penerima manfaat sejak awal pelaksanaannya,” ujarnya, Sabtu (6/7/2024).

Dia menuturkan sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan untuk mendorong pemerataan konektivitas dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital.

"Sejumlah upaya yang ditempuh di antaranya melalui pembangunan jaringan fiber optic Palapa Ring, pemanfaatan Satelit Multifungsi Satria bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, hingga yang terbaru yakni mengadopsi teknologi low Earth orbit satelite," sebutnya.

Seperti diketahui Indonesia diperkirakan akan memiliki sekitar 320 juta penduduk dengan pendapatan per kapita sekitar 26.000 dolar AS, sehingga ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar sembilan triliun dolar AS.