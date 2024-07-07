6 Fakta IHSG Sepekan Naik pada Level 7.253

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat perdagangan saham selama pekan pertama Juli. Terjadi perubahan signifikan mulai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan kapitalisasi pasar atau market cap.

Data BEI mencatat IHSG tumbuh 2,69% pekan ini menyentuh level tertinggi dalam tiga bulan terakhir. Indeks mendekati level tertinggi sepanjang masa.

Sementara market cap bursa naik 2,8 persen menjadi Rp12.431 triliun, seiring meningkatnya penawaran umum perdana saham (IPO) yaitu PT Cipta Perdana Lancar Tbk (PART) dan PT Soraya Berjaya Indonesia Tbk (SPRE).

Selama pekan ini pula BEI bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memberikan insentif baru kepada Anggota Bursa (AB) dan Dealer Partisipan (DP).

Insentif tersebut berupa pembebasan biaya bagi AB yang melakukan pembelian dan/atau penjualan ETF di pasar sekunder.

“Selain itu, bagi DP yang melakukan kewajibannya untuk memasukkan penawaran jual atau permintaan beli ETF di pasar sekunder dengan nilai transaksi tertentu setiap bulannya juga mendapatkan tambahan insentif sebesar satu sampai dua kali pembebasan biaya.” kata BEI.

Mengutip statistik BEI, berikut adalah 6 fakta bursa sepekan, Minggu (7/7/2024):