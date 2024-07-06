10 Saham Melemah Masuk Top Losers dalam Sepekan

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 10 saham yang mengalami penurunan signifikan pada periode 1 - 5 Juli.

Adalah saham PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) yang anjlok 34,69 persen di Rp147 dari Rp226. Secara historis, saham ini telah anjlok sejak awal bulan ini, menyusul reli sepanjang akhir Juni.

Alhasil HELI mendarat di level terendah sepanjang 2024. Dalam sepekan, transaksi mencapai Rp2,2 miliar, dengan volume 10,6 juta saham.

PT Argo Pantes Tbk (ARGO) menduduki urutan kedua. Saham ARGO jatuh 20,95 persen di Rp830 dari Rp1.050.

Dalam sepekan, ARGO hanya ditransaksikan bersih senilai Rp359 juta, dengan volume 357 ribu saham.