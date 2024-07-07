5 Fakta Warisan Utang Pemerintah

JAKARTA – Utang pemerintah jatuh tempo di tahun depan naik secara signifikan per 30 April 2024. Jumlah utang pemerintah diketahui menyentuh angka Rp8.353 triliun.

Direktur Program Indef, Eisha M Rachbini menyebutkan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto perlu was-was dalam menentukan dan mengatur program yang seharusnya diprioritaskan.

Berikut 5 fakta warisan utang pemerintah yang telah dirangkum oleh Okezone, Minggu (7/7/2024):

1. Utang Pemerintah Rp8.353 Triliun

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 harus dibayarkan otoritas berada di level Rp800 triliun. Jumlah tersebut naik Rp14,59 triliun apabila dibandingkan di bulan sebelumnya yang mencapai Rp8.338 triliun.