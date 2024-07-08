Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Di Hadapan Jokowi, BPK Ungkap Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |18:35 WIB
Di Hadapan Jokowi, BPK Ungkap Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara
Presiden Jokowi Bersama Ketua BPK RI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyatakan perspektif perjalanan proses penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir yang telah dilakukan bersama antara Pemerintah dan BPK melalui pemeriksaannya.

Ketua BPK RI, Isma Yatun, menyebut, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikan dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada Presiden RI, Joko Widodo, yang berlangsung di Jakarta hari ini, Senin (8/7/2024).

LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2023.

Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada Tahun 2016. Pemberian opini oleh BPK tersebut telah sesuai dengan standar yang memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.

Halaman:
1 2
