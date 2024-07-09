Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pansus Skandal Mark Up Impor Beras Rp2,7 Triliun Segera Dibentuk

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |14:52 WIB
Pansus Skandal Mark Up Impor Beras Rp2,7 Triliun Segera Dibentuk
Pansus Skandal Mark Up Impor Beras Harus Segera Dibentuk. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun harus segera dibentuk. Hal ini supaya mengungkapkan kebenaran masalah tersebut.

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menilai pembentukan pansus skandal mark up impor beras dapat secepatnya dibentuk.

“Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” kata Suhardi Duka, Selasa, (9/7/2024).

Suhardi Duka menduga murahnya harga beras yang di impor ke Indonesia merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang.

“Beras impor itu murah karena stok negara-negara produksi yang ada di gudang mereka sehingga rasanya kurang enak karena beras stok 6 bulan ke atas,” beber Suhardi Duka.

Selain itu, Anggota Komisi IV Andi Akmal Pasluddin mengatakan, pansus skandal mark up impor beras Bulog dapat mengungkapkan kebenaran.

“Sangat mendukung usulan (Pansus skandal mark up impor beras) tersebut,” tegas dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/320/3140033/harga_beras-2aTX_large.jpg
6 Fakta Harga Beras Turun Gegara RI Stop Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/320/3103681/beras-e1y5_large.jpg
RI Stop Impor, Harga Beras Dunia Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099615/ri-stop-impor-pangan-di-2025-fokus-ke-produksi-petani-DRIipMq8cj.jpg
RI Stop Impor Pangan di 2025, Fokus ke Produksi Petani!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/320/3096938/ri-stop-impor-beras-dan-gula-pada-2025-vuESrUk0T8.jpg
RI Stop Impor Beras dan Gula pada 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095990/3-85-juta-ton-beras-impor-banjiri-ri-dari-januari-november-2024-5iHOjtF6yu.jpg
3,85 Juta Ton Beras Impor Banjiri RI dari Januari-November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/320/3087234/bertemu-pm-india-prabowo-ingin-kesepakatan-impor-beras-diselesaikan-23LMuAGodm.jpg
Bertemu PM India, Prabowo Ingin Kesepakatan Impor Beras Diselesaikan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement