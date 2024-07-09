Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Melacak Uang Salah Transfer

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |22:06 WIB
Ini Cara Melacak Uang Salah Transfer
Cara Melacak Uang Salah Transfer (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Ini cara melacak uang salah transfer. Seiring meningkatkan penggunaan teknologi finansial, kejadian salah transfer uang adalah masalah yang kerap terjadi pada aktivitas layanan perbankan atau aplikasi pembayaran digital.

Situasi ini bisa terjadi salah satunya karena terdapat kesalahan pengetikan nomor rekening. Tidak hanya itu, terkadang pengirim kebingungan antara penerima yang memiliki nama atau identitas serupa, atau karena kesalahan teknis lainnya.

Dalam situasi ini, tidak jarang orang mengalami kebingungan dan kepanikan ketika uang yang dikirimkan ternyata masuk ke rekening yang salah.

Tetapi warganet diharapkan tidak panik, ketika uang yang tidak sengaja dikirim ke penerima yang salah, ada cara cepat yang bisa dilakukan untuk mengamankan dana tersebut.

Berdasarkan rangkuman Okezone, berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melacak uang salah transfer, Selasa (9/7/2024):

Halaman:
1 2
