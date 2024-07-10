Daftar 26 Aksi Emiten Hari Ini, dari RUPS RINA hingga Dividen RMKE

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten yang disampaikan hari ini. Di antaranya INCI, RINA hingga RMKE.

Mengutip informasi saham BEI, Rabu (10/7/2024), para emiten ada yang menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.

Berikut aksi emiten berikut ini:

1. INCI

tanggal DPS Dividen Tunai Intanwijaya Internasional Tbk

2. GRHA

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT GRHA SATU ENAM LIMA TBK di Gedung Menara 165, Jl. Tb. Simatupang Kav. 1 Cilandak Timur, Jakarta Selatan