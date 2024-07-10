Kisah Inspiratif Robert Kuok, Mantan Office Boy Jadi Miliarder Berharta Rp192 Triliun

JAKARTA — Menguak kisah mantan office boy (OB), Robert Kuok, yang berhasil menjadi orang terkaya di dunia berkat kerja kerasnya.

Pengusaha keturunan Tionghoa - Malaysia itu kini memiliki harta kekayaan USD11,8 miliar atau sekitar Rp192,3 triliun (kurs Rp16.300 per USD).

Berdasarkan dari data yang dirilis oleh Forbes real time billionaires, Selasa (9/7/2024) Robert Kuok berada di posisi 174 orang terkaya di dunia versi forbes 2024 sekaligus menjadi orang terkaya di Malaysia.

Pria berusia 100 tahun ini sempat menjadi seorang office boy sebelum akhirnya menjadi miliuner seperti sekarang. Dirinya merupakan pemilik dari grup Kuok yang bergerak di sektor komoditas, hotel, dan real estate.

Salah satu hotel yang berada dibawah naungan perusahaannya adalah hotel bintang mewah, Hotel Shangri-La. Kuok pertama kali mendirikan jaringan Shangri-La Hotels and Resorts pada tahun 1971 di Singapura.

Selain menjalankan usahanya, Kuok juga memiliki saham di Wilmar International, perusahaan milik keponakannya. Sementara itu, putra bungsu Kuok juga menjabat sebagai ketua sekaligus CEO dari perusahaan properti Hong Kong Kerry Properties.

Kontraksi ekonomi yang terjadi di malaysia pada tahun 2020 tidak menjadi halangan bagi bisnis Kuok. Dirinya justru dinobatkan sebagai orang kaya tertua di Malaysia.

Robert Kuok merupakan seorang pengusaha Malaysia keturunan Tionghoa, yang lahir di Johor Bahru, Johor pada 6 Oktober 1923. Pemilik Kuok Group ini adalah putra seorang pedagang komoditas yang bermigrasi ke Malaysia pada awal abad ke-20.

Saat ini, Kuok memiliki banyak perusahaan di seluruh Malaysia dan investasi di berbagai negara, seperti Australia, Fiji, Singapura, Filipina, Thailand, Indonesia, dan China. Dia juga memiliki Beijing World Trade Centre.