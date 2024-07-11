Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Akui Hilirisasi Belum Berkeadilan 100%

Ferdi Rantung , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |18:54 WIB
Bahlil Akui Hilirisasi Belum Berkeadilan 100%
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal Hilirisasi (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi di sektor hilirisasi yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya berkeadilan.

Padahal, setiap investasi yang terkait eksploitasi sumber daya alam (SDA) akan berdampak terhadap masyarakat setempat, khususnya pembebasan lahan.

"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata Bahlil saat memberikan Kuliah Umum di IPDN, Jawa Barat, yang disiarkan secara online, Kamis (11/7/2024).

Bahlil menjelaskan, kehadiran investasi yang mengeksplorasi sumber daya alam tentu akan berdampak kepada masyarakat. Bila investasinya berupa produksi tambang seperti nikel, tembaga atau batu bara pasti lahan setempat akan diambil.

"Pasti. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Lahan yang diambil itu bukan berarti diambil dengan tidak dibayar, semuanya akan dibicarakan antara pemilik tanah dengan investor," kata Bahlil.

