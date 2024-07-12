Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahaya! Masih Ada PO Bus Nakal yang Palsukan Bukti Lulus Uji Berkala

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |10:13 WIB
Bahaya! Masih Ada PO Bus Nakal yang Palsukan Bukti Lulus Uji Berkala
PO Bus palsukan surat keterangan layak jalan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengungkap masih ada Perusahaan Otobus (PO) yang berani memalsukan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Hal itu praktis mengancam keselamatan penumpang karena tidak ada penilaian layik jalan kendaraan.

Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani menuturkan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan dibutuhkan sistem digitalisasi dan peningkatan peran (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) PPNS dalam menegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

"Maka diperlukan upaya untuk digitalisasi pengawasan dan penegakan hukum (E-Tilang dan ETLE), peningkatan kesejahteraan PPNS melalui insentif, mencetak dan meningkatkan kualitas SDM PPNS yang jujur, berkompeten dan adaptif," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/7/2024).

Direktur Sarana Transportasi Jalan, Danto Restyawan juga mengatakan dalam penyelenggaraan transportasi darat yang berkeselamatan diperlukan optimalisasi pelayanan uji berkala kendaraan bermotor dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU).

"Dari hasil pengawasan di lapangan masih ada saja Perusahaan Otobus (PO) yang melakukan pemalsuan Bukti Lulus Uji Elektronik," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167768/anggaran_pu_di_2026-Ambw_large.jpg
Kementerian PU Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163592/asdp-TzVy_large.jpg
HUT ke-80 RI, Kini Ada Jalur Penyeberangan Gorontalo-Sulawesi Tengah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159535/transjakarta-icxF_large.jpg
Kemenhub Integrasikan Tiket Transportasi Umum, Sekali Tap Bisa Naik Bus hingga Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/320/3154364/menhub-ajlR_large.jpg
Anggaran Kemenhub 2026 Turun Jadi Rp24,4 Triliun, Fokus Tetap Percepat Infrastruktur Transportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/320/3152824/kapal-gvSn_large.jpg
KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam, Muatan Truk ODOL Disorot 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152142/kemenhub_soal_truk_demo-PKsu_large.jpg
Sopir Truk Demo ODOL, Kemenhub Singgung Insentif hingga Perlindungan Pengemudi 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement