Mengungkap 2 Sisi Pembiayaan Digital bagi UMKM

JAKARTA - Pembiayaan digital bagi UMKM dinilai punya dua sisi yang bisa diperhatikan. Pendanaan yang berasal dari luar kas internal tersebut bisa saja membuat usaha semakin besar atau malah menimbulkan risiko.

Ketua DPP Perindo Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Viera Lovienta mengatakan, efektifitas pola pendanaan digital terhadap pertumbuhan UMKM bukanlah hal yang mudah untuk diukur dan dimaknai secara langsung.

"Pola pendanaan digital selalu memiliki dua sisi mata uang. Kehadiran teknologi mendorong inklusivitas yang keuangan, kini kita bisa meraih layanan perbankan dalam genggaman," kata Viera saat dihubungi MNC Portal, Jumat (12/7/2024).

Menurut Puteri Indonesia Sumatera Barat 2022 itu, kita bisa melihat saat ini proses pengajuan hingga pencairan kredit UMKM bisa dilakukan secara virtual lewat ponsel.

"Hal ini memudahkan segenap pelaku UMKM dan membuat kian banyak pelaku yang mungkin tertarik untuk turut meningkatkan permodalan lewat kredit UMKM berbasis digital," ujar Viera.