Ternyata Ini Penyebab Penjualan Mobil di RI Turun

JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutkan penurunan penjualan mobil nasional mulai terjadi sejak September 2023. Gaikindo mengatakan berdasarkan kajian, kenaikan suku bunga di Amerika Serikat berdampak kinerja pemberian kredit yang cukup tinggi.

Hal ini disampaikan Sekretaris Utama Gaikindo, Kukuh Kumara. Dia mengatakan kenaikan suku bunga tersebut memberikan dampak signifikan terhadap NPL (kredit bermasalah/nonperforming loan).

"Jadi ada kenaikan NPL sehingga lembaga keuangan mulai memperketat persyaratan pemberian kreditnya. Sedangkan 80% penjualan kendaraan bermotor kan pakai kredit sehingga terjadi penurunan," jelas Kukuh dalam dialog di IDX Channel, Jumat (12/7/2024).

Kukuh melanjutkan kondisi tersebut berlanjut ketika adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdampak pada pengambilan kredit. Situasi kembali berjalan seiring dengan pelaksanaan pemilu 2024 yang mengakibatkan retensi kredit masyarakat.

"Kemudian selain adanya POJK, lanjut masuk ke musim pemilu 2024 di Februari, masyarakat diminta untuk retensi. Setelah itu, masuk ke bulan puasa dan Idul Fitri sehingga menghasilkan penurunan," jelas Kukuh.