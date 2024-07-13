Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Mudah Cek Bansos Pakai KTP yang Cair Juli 2024

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |14:45 WIB
Cara Mudah Cek Bansos Pakai KTP yang Cair Juli 2024
Cara cek bansos pakai KTP yang cair juli (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Sepanjang tahun 2024, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) aktif memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengecek status mereka dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hanya dengan menggunakan ponsel.

Memasuki era digitalisasi, pihak pemerintah ikut memanfaatkan ruang digital untuk melaksanakan program-programnya. Seperti yang dilakukan oleh Kemensos, mereka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengecek serta mengakses informasi seputar bansos tanpa harus mendatangi langsung kantor kecamatan atau kelurahan.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2024 ini pemerintah juga memberikan bansos kepada masyarakat dalam dua bentuk yaitu tunai dan non-tunai berupa pangan atau bahan pokok.

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bansos tunai disalurkan melalui rekening bank penerima, sedangkan bansos non-tunai berupa paket pangan didistribusikan langsung ke rumah-rumah warga atau melalui posko-posko bantuan yang telah ditetapkan.

Berikut Okezone telah merangkum cara cek daftar penerima BLT Bansos di cekbansos.kemensos.go.id, Begini caranya:

  • Kunjungi laman DTKS Kemensos atau cekbansos.kemensos.go.id
  • Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
  • Isi nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  • Masukkan kode verifikasi yang muncul.
  • Klik tombol Cari Data.

Sebagai informasi, akan ada 4 jenis bantuan sosial yang akan cair pada periode Juli 2024 yaitu Sebagai informasi, akan ada empat jenis bantuan sosial yang akan cair pada periode Juli 2024, yaitu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan bantuan beras 10 kilogram.

