Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Ekspor Produk Pinang Rp11 Miliar ke Arab Saudi dan Bangladesh

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |16:14 WIB
RI Ekspor Produk Pinang Rp11 Miliar ke Arab Saudi dan Bangladesh
RI lepas ekspor produk pinang ke Arab dan Bangladesh (Foto: Kemendag)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melepas ekspor produk pinang senilai USD692 ribu atau Rp11 miliar. Secara rinci, ekspor produk pinang sebanyak 8 kontainer untuk dikirim ke Arab Saudi dan 20 kontainer ke Bangladesh.

“Kegiatan ekspor yang kita saksikan hari ini adalah bukti nyata bahwa potensi diversifikasi produk untuk ekspor sangat besar, mulai dari sumber daya alam, manufaktur, hingga hasil pertanian dan perkebunan, seperti pagi ini kita melihat kontainer-kontainer yang berisi pinang untuk diekspor,” kata Zulhas di acara Pelepasan Ekspor Produk Pinang oleh PT. Best Star Indonesia di Jambi, Sabtu (13/7/2024).

Zulhas mengatakan Indonesia memiliki komoditi pinang yang cukup potensial. Pasalnya, Indonesia merupakan eksportir pinang terbesar di dunia.

“Indonesia merupakan eksportir pinang nomor 1 di dunia, memasok 35% kebutuhan pinang dunia. Kita harus jaga dan perkuat posisi ini,” ujar Zulhas.

Secara angka, Zulhas mengatakan nilai ekspor pinang asal Indonesia mencapai USD49,1 juta. Tujuan negara yang diekspor pun beragam seperti dari Iran, India, China, Bangladesh, dan Malaysia.

“Pada Januari-Mei 2024, nilai ekspor Pinang Indonesia mencapai USD49,1 juta. Negara tujuan ekspor terbesar pinang tahun 2023, yaitu Iran 42,11%, India 14,82%, China 10,81%, Bangladesh 9,41%, dan Malaysia 5,86%,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171983/ri_uni_eropa-fE4d_large.jpg
Produk Ekspor RI Bebas Tarif di Uni Eropa pada 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167191/pelabuhan-aw5W_large.jpg
RI Perluas Akses Pasar Produk ke Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166826/pelabuhan-V7w2_large.jpg
Ekspor Indonesia Tembus USD24,75 Miliar di 2025, Naik 9,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160340/sawit-F2Kn_large.jpg
Ekspor Tekstil hingga Sawit Indonesia ke Eropa Bebas Tarif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/320/3156526/ekspor_indonesia-mQEa_large.jpg
Pengusaha Sebut Tarif Impor 19% Trump Dongkrak Ekspor Sepatu Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/320/3156257/ri_negosiasi_tarif_impor_trump-MKDW_large.jpg
RI Nego Tarif 0 Persen Ekspor CPO, Kopi, hingga Nikel ke AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement