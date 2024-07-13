RI Ekspor Produk Pinang Rp11 Miliar ke Arab Saudi dan Bangladesh

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melepas ekspor produk pinang senilai USD692 ribu atau Rp11 miliar. Secara rinci, ekspor produk pinang sebanyak 8 kontainer untuk dikirim ke Arab Saudi dan 20 kontainer ke Bangladesh.

“Kegiatan ekspor yang kita saksikan hari ini adalah bukti nyata bahwa potensi diversifikasi produk untuk ekspor sangat besar, mulai dari sumber daya alam, manufaktur, hingga hasil pertanian dan perkebunan, seperti pagi ini kita melihat kontainer-kontainer yang berisi pinang untuk diekspor,” kata Zulhas di acara Pelepasan Ekspor Produk Pinang oleh PT. Best Star Indonesia di Jambi, Sabtu (13/7/2024).

Zulhas mengatakan Indonesia memiliki komoditi pinang yang cukup potensial. Pasalnya, Indonesia merupakan eksportir pinang terbesar di dunia.

“Indonesia merupakan eksportir pinang nomor 1 di dunia, memasok 35% kebutuhan pinang dunia. Kita harus jaga dan perkuat posisi ini,” ujar Zulhas.

Secara angka, Zulhas mengatakan nilai ekspor pinang asal Indonesia mencapai USD49,1 juta. Tujuan negara yang diekspor pun beragam seperti dari Iran, India, China, Bangladesh, dan Malaysia.

“Pada Januari-Mei 2024, nilai ekspor Pinang Indonesia mencapai USD49,1 juta. Negara tujuan ekspor terbesar pinang tahun 2023, yaitu Iran 42,11%, India 14,82%, China 10,81%, Bangladesh 9,41%, dan Malaysia 5,86%,” tuturnya.