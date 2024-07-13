Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kritik Luhut soal Pembatasan BBM Subsidi, Anggota DPR: Tak Berdasar

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |17:06 WIB
Kritik Luhut soal Pembatasan BBM Subsidi, Anggota DPR: Tak Berdasar
DPR kritik rencana pembatasan pembelian BBM subsidi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR mengkritik pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Menurut anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, pernyataan tersebut dinilai tak berdasar.

Dia memandang, argumentasi yang dilontarkan Luhut Binsar Pandjaitan ihwal pembatasan pembelian BBM subsidi mengacu pada dinamika ekonomi global yang terjadi beberapa pekan terakhir ini.

Seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga tingginya harga minyak mentah dunia.

Di sisi lain, pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat drastis, namun tidak dibarengi dengan pemasukan. Selain itu, ekspor sejumlah komoditas juga menurun.

Luhut, lanjut Mulyanto, melihat perkara ini bisa memperluas defisit fiskal. Sehingga, pembatasan BBM bersubsidi segara dilakukan agar bisa menghemat anggaran negara.

“Kalau saya lihat argumennya, pertama argumennya dolar semakin naik, kedua harga minyak juga anggaplah naik, semenatra APBN banyak pengeluaran dan juga ekspor komoditas juga turun, kemungkinan defisit melebar, untuk itu pembatasan BBM segera dilakukan,” ujar Mulyanto dalam sesi wawancara dengan MNCTrijaya, Sabtu (13/7/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176700/lpg-2UX0_large.jpg
Sah! Penyaluran Subsidi BBM, LPG dan LPG Pakai Data BPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175997/bahlil-ILTf_large.png
5 Fakta BBM Dicampur Etanol 10% hingga Bahlil Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175688/bahlil-0BbX_large.jpg
Polemik Kandungan Etanol dalam BBM, Bahlil: Negara Lain Sudah Pakai Barang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175143/spbu-4Wb1_large.jpg
Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Kabur dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175141/prabowo-fFoZ_large.png
Bahlil Sebut Prabowo Setuju Mandatori BBM Dicampur Etanol 10%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174816/bbm_shell-tsnr_large.jpeg
Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, Shell: SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel dan Jasa Bengkel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement