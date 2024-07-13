Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Generasi X Akan Jadi Kaya Raya, Penerima Kekayaan Rp1,38 Kuadriliun

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |17:04 WIB
Generasi X Akan Jadi Kaya Raya, Penerima Kekayaan Rp1,38 Kuadriliun
Generasi X akan menerima kekayaan terbesar mencapai Rp1,38 kuadriliun (Foto: Freepik)
JAKARTA - Generasi X kemungkinan akan menerima manfaat terbesar dari transfer kekayaan besar sebesar USD84 triliun atau Rp1,38 kuadrilliun dalam 10 tahun ke depan.

Ketika generasi milenial dan anggota Generasi Z berharap mendapatkan warisan besar dari generasi baby boomer beberapa tahun kedepan, justru Gen X yang berkemungkinan akan mendapatkan keuntungan terbesar dalam jangka pendek.

Menurut Wealth-X, usia rata-rata individu di Amerika Utara yang akan mewarisi kekayaan dari orang tua senilai USD5 juta atau Rp82,1 miliar adalah mereka yang berusia 46,1 tahun.

Usia rata-rata anak-anak yang diharapkan menerima warisan terbesar bernilai USD30 juta atau Rp492,68 miliar adalah 47,6 tahun. Penelitian menunjukkan jika anggota Gen X sebagai orang yang berusia 44 - 59 tahun saat ini, dan milenia berusia 28 hingga 43 tahun.

Temuan ini menyoroti potensi kekayaan besar bagi Generasi X, yang sebagian besar diabaikan dalam diskusi tentang pewaris muda. Perusahaan manajemen kekayaan dan bank swasta sebagian besar telah berfokus pada calon klien berusia 20-an dan 30-an saat mereka menunggu triliunan dolar untuk diwariskan oleh keluarga. Lebih dari setengah milenial mengharapkan warisan setidaknya USD350.000 atau sekitar Rp5,75 miliar, menurut Alliant Credit Union.

Laporan Wealth-X menunjukkan bahwa perusahaan manajemen kekayaan hingga perusahaan barang mewah yang menargetkan Generasi X.

