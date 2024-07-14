Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Cepat Whoosh Angkut 4 Juta Penumpang Sejak Beroperasi 2023

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |10:07 WIB
Kereta Cepat Whoosh Angkut 4 Juta Penumpang Sejak Beroperasi 2023
Kereta Cepat Whoosh Tarik Turis Asean ke Jakarta dan Bandung. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat total penumpang yang telah diangkut sebanyak 4 juta penumpang sejak dioperasikan Kereta Whoosh pada 17 Oktober 2023 hingga 9 Juli 2024.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, di awal beroperasi terdapat rata-rata volume harian sekitar 9.000 penumpang per hari, saat ini volume penumpang Whoosh sudah mencapai sekitar 18 hingga 22 ribu per hari.

"Berdasarkan survey yang dilakukan pada Semester 1-2024 kepada 1.000 penumpang, sebanyak 44% penumpang Whoosh untuk kegiatan wisata, berlibur, dan kegiatan bersama keluarga," ujar Eva, Minggu (14/6/2024).

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat mencatat, terdapat peningumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jabar pada Mei 2024 naik 94,84% dari bulan sebelumnya.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, potensi wisata di Jabar terutama wisata alam masih menjadi daya tarik wisman untuk berkunjung.

Menurutnya, kunjungan wisman maupun wisnus (wisatawan nusantara) ke Jabar meningkat seiring mudahnya akses menuju ke Jabar khususnya Bandung, di antaranya dengan kehadiran Kereta Cepat Whoosh.

"Wisatawan datang bisa sejam sampai di Bandung lalu berkeliling dan sore atau malam pulang, semakin mudah," tambah Bey.

Halaman:
1 2
