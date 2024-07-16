Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng Muhammadiyah, Bank Muamalat Fasilitasi Pembukaan Rekening Secara Serentak

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |12:10 WIB
Bank Muamalat Kerja Sama dengan Muhammadiyah (Foto: Bank Muamalat)
JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memfasilitasi pembukaan rekening secara serentak untuk amal usaha, organisasi otonom dan ratusan warga Muhammadiyah di Kota Serang, Banten.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, pihaknya menyambut baik inisiatif dari Muhammadiyah kota Serang dan siap untuk memberikan pelayanan keuangan terbaik. Bagi Bank Muamalat, Persyarikatan Muhammadiyah beserta seluruh ekosistemnya merupakan mitra strategis baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan.

“Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk sebagai nasabah sejak lama. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan terbaik bagi Muhammadiyah beserta seluruh ekosistemnya,” ujarnya, Selasa (16/7/2024).

Dedy menjelaskan, pada kesempatan tersebut sebanyak 23 amal usaha dan organisasi otonom Muhammadiyah kota Serang membuka rekening di kantor cabang Bank Muamalat Serang, yang juga diikuti oleh pegawai dan warga anggota Muhammadiyah.

Sebelumnya, Bank Muamalat dan Muhammadiyah Serang telah menandatangani nota kesepahaman tentang pemanfaatan produk perbankan syariah. Oleh karena itu, pembukaan rekening secara serentak ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama tersebut.

Telusuri berita finance lainnya
