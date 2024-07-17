Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek Pinjol Resmi atau Tidak Secara Online

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |07:03 WIB
Cara Cek Pinjol Resmi atau Tidak Secara Online
Cara cek pinjaman resmi atau tidak secara online (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Masyarakat yang hendak menggunakan jasa pinjaman online (pinjol) dapat melakukan cara ini secara online untuk mengecek apakah pinjol yang akan digunakan resmi atau tidak.

Tidak hanya jasa pinjol yang mulai banyak beredar di masyarakat, tetapi semakin banyak juga masyarakat yang menggunakan jasa pinjol. Hal ini tentunya harus diperhatikan masyarakat ketika hendak menggunakan jasa pinjol.

Masyarakat harus tetap berhati-hati ketika akan menggunakan jasa pinjol karena tidak semua jasa pinjol yang beredar merupakan pinjol yang resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK sendiri telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan apakah pinjol yang akan digunakan resmi atau tidak secara online.

Dirangkum oleh tim Okezone, Selasa (16/7/2024), berikut beberapa cara yang dapat masyarakat lakukan untuk mengecek pinjol resmi atau tidak :

1. WhatsApp OJK

masyarakat dapat menghubungi OJK melalui WhatsApp untuk mengecek apakah jasa pinjol tersebut merupakan legal atau ilegal. Caranya adalah masyarakat hanya perlu menyimpan nomor WhatsApp resmi OJK Indonesia 081-157-157-157, lalu masyarakat hanya perlu masuk ke dalam room chat dari kontak tersebut, Kemudian masyarakat dapat memulai percakapan dengan mengirim pesan "Halo" di kolom chat, jika sudah maka balasan otomatis berupa informasi mengenai cara melakukan pengecekan status legalitas pinjol dan jam operasional layanan pengaduan akan muncul, selanjutnya masyarakat harus menyiapkan nama aplikasi pinjol yang akan dicek legalitasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement