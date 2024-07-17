Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Perkuat Keselamatan Pelayaran dan Keamanan di Sektor Maritim

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |19:07 WIB
RI Perkuat Keselamatan Pelayaran dan Keamanan di Sektor Maritim
RI Perkuat Sektor Maritim (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong pentingnya penguatan dan kepatuhan terhadap Automatic Identification System (AIS) demi mewujudkan keselamatan pelayaran dan keamanan di sektor maritim Indonesia.

"AIS membantu melacak pergerakan kapal secara real-time, mengurangi risiko tabrakan, dan memudahkan identifikasi kapal dalam situasi darurat," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi dalam keterangan di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa AIS merupakan sistem penting yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Antoni menyampaikan bahwa dalam rangka memperkuat penegakan dan kepatuhan terhadap AIS, pihaknya bersinergi dengan Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bersama Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah melakukan kick off meeting operasi sinergi bersama yang diselenggarakan pada Senin (15/7) di Batam," ujarnya.

Menurutnya kolaborasi tersebut merupakan upaya penegakan kepatuhan terhadap kewajiban mengaktifkan Automatic Identification System (AIS), serta penanganan pelanggaran kepabeanan dan isu-isu terkait lainnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban mengaktifkan AIS menjadi sangat krusial. Untuk itu, dengan sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan itu dan memastikan operasional kapal berjalan dengan aman dan efisien.

Antoni mengatakan, kolaborasi tersebut merupakan implementasi dan komitmen antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kejaksaan, maupun Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167761/menhub_dudy-nYcq_large.jpg
Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp29,5 Triliun di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167680/kecelakaan_truk_kontainer-0LO9_large.jpg
Kemenhub Ungkap Kronologi Kecelakaan Truk Kontainer di GT Ciawi 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160083/kereta_api-9IKa_large.jpg
Menhub: Tim Audit Independen Evaluasi Penyebab Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/320/3137743/menub-YvPf_large.jpg
Menhub Tunjuk Bos KCIC Jadi Dirjen Perkeretaapian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/320/3082149/erick-thohir-diminta-perhatikan-insentif-pemandu-lalu-lintas-udara-ri-kzR00nZLfI.jpg
Erick Thohir Diminta Perhatikan Insentif Pemandu Lalu Lintas Udara RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077986/daftar-lengkap-menteri-perhubungan-ri-dari-1945-2024-ZspSyJTK5R.jpg
Daftar Lengkap Menteri Perhubungan RI dari 1945-2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement