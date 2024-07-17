Sampai Kapan Bunga Pinjol Berhenti?

JAKARTA - Sampai kapan bunga pinjol akan berhenti? Ini adalah penjelasannya. Pinjol dijadikan cara cepat untuk mendapatkan uang dengan syarat yang tidak begitu ketat seperti bank.

Apa lagi ditawarkan bunga yang cukup rendah dan pencairan cepat. Pinjol kini menjadi pilihan masyarakat untuk mengajukan kredit.

Namun demikian, ada yang mesti diperhatikan soal pembayarannya. Hal ini berkaitan dengan bunga yang dibayar bila telat membayar.

Oleh karena itu, hal-hal terkait pinjol terus menarik. Termasuk soal sampai kapan bunga pinjol berhenti?

Bunga pinjol dapat berhenti dalam beberapa situasi:

• Keterlambatan 90 Hari

Bunga pinjol akan berhenti setelah nasabah gagal bayar (galbay) pinjol. Setelah 90 hari, bunga akan di kenakan lagi.

• Keterlambatan 91-180 hari

Setelah 90 hari keterlambatan, bunga akan tetap berjalan selama 91-180 hari. Selama periode ini, bunga akan tetap dikenakan.