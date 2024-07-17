Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Transformasi Digital di Sektor Asuransi

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |22:20 WIB
Ini Cara Transformasi Digital di Sektor Asuransi
Transformasi Digital pada Sektor Asuransi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) meningkatkan pemahaman mengenai e-Polis dan penggunaan teknologi AI yang disediakan Peruri dalam proses pelacakan dokumen. Hal ini untuk memastikan keaslian dokumen e-Polis bagi anggota AAUI.

E-Polis merupakan sebuah solusi modern yang mendukung transformasi digital di sektor asuransi. Langkah ini untuk terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan industri di era digital.

Ketua AAUI, Budi Herawan, mengatakan bahwa kehadiran e-Polis sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan jaminan keaslian polis melalui digitalisasi.

“Memasuki era digitalisasi, kita dapat meminimalisir berbagai persoalan yang sering terjadi dalam proses asuransi. Teknologi dalam digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi,” ujarnya, Rabu (17/7/2024).

Kehadiran e-Polis memperkuat Peruri sebagai penjamin keaslian berbagai dokumen penting di Indonesia yang kini sudah bertransformasi ke bisnis digital.

“Transformasi ke bisnis digital memperkuat posisi kami di bidang authenticity guarantor dan memungkinkan kami untuk terus berinovasi di era digital salah satunya e-Polis. Kami memastikan bahwa setiap e-Polis yang diterbitkan memiliki fitur forensik dengan keamanan berlapis yang mencegah upaya pemalsuan serta memberikan kepercayaan bagi semua pihak yang terlibat,” kata Direktur Digital Business Peruri Farah Fitria Rahmayanti.

Halaman:
1 2
