HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Mixed, Indeks Nasdaq S&P 500 Terjun Bebas

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |06:44 WIB
Wall Street <i>Mixed</i>, Indeks Nasdaq S&P 500 Terjun Bebas
Wall Street ditutup mixed (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup mixed pada perdagangan Rabu (17/7/2024) waktu setempat. Indeks Dow Jones menguat sementara indeks S&P 500 dan Nasdaq anjlok karena saham microchip yang turun.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 243,6 poin, atau 0,59%, menjadi 41.198,08, S&P 500 (.SPX) turun 78,93 poin, atau 1,39%, menjadi 5.588,27 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 512,42 poin, atau 2,77%, menjadi 17.996,93.

Sebuah laporan menunjukkan bahwa pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan pembatasan perdagangan yang ketat terhadap China membuat saham microchip turun 6,8%, menandai indeks Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) penurunan satu hari terbesar sejak Maret 2020.

Penurunan dalam kelompok saham momentum "Magnificent 7", yang dipimpin oleh Nvidia (NVDA.O) dan Apple (AAPL.O), menyeret Nasdaq turun 2,8%, sementara patokan S&P 500 turun 1,4%.

Dow Jones Industrial Average, yang hingga beberapa hari terakhir berkinerja lebih buruk dibanding dua indeks lainnya tahun ini, mempertahankan kenaikan moderat dan mencatat rekor penutupan tertinggi ketiga berturut-turut.

Rata-rata saham unggulan mendapat dorongan dari Johnson & Johnson (JNJ.N), UnitedHealth Group (UNH.N) dan, menentang sektor chip yang sedang lesu, Intel Corp (INTC.O).

