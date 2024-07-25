Muhammadiyah: Keputusan Terima Izin Tambang Belum Disampaikan ke Pemerintah

JAKARTA – PP Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran izin usaha pertambangan atau IUP. Namun keputusan ini masih di tahap internal dan belum disampaikan ke pemerintah.

"Belum, baru internal kita," jelas Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah M Azrul Tanjung, Kamis (25/7/2024).

Azrul bilang, sebelum disampaikan ke pemerintah, pihaknya akan membahas lebih dahulu soal penerimaan tawaran ini.

"Ini belum (disampaikan). Ini akan kita bahas ini, tergantung seperti apa PP Muhammadiyah itu loh," imbuhnya.

Namun Azrul memastikan setelah pembahasan tersebut, Muhammadiyah akan langsung menyampaikan ke pemerintah bahwa bersedia menerima tawaran IUP tersebut.

"Akan disampaikan. Tentu kita akan berkomunikasi lagi. Prinsip kita akan terima. Tapi nanti kita akan berkomunikasi lagi," tegasnya.