HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Anjlok ke Rp16.301 per USD, Ini Penyebabnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |15:39 WIB
Rupiah melemah hari ini.
JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup melemah 51 poin atau 0,31% ke level Rp16.301 setelah sebelumnya di Rp16.250 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (26/7/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp16.293 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS dipengaruhi pasar mengambil beberapa isyarat positif dari data PDB AS kuartal kedua yang lebih kuat dari yang diharapkan.

Fokus juga tertuju pada data indeks harga PCE yang akan datang, yang merupakan pengukur inflasi pilihan Federal Reserve, untuk isyarat lebih lanjut tentang pemotongan suku bunga.

“Pembacaan tersebut diharapkan menunjukkan inflasi mereda lebih lanjut pada bulan Juni, meskipun sedikit. Hal itu juga terjadi beberapa hari menjelang pertemuan Fed di mana bank sentral secara luas diharapkan untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil dan mengisyaratkan pemotongan suku bunga pada bulan September,” ujarnya.

Suku bunga yang lebih rendah menjadi pertanda baik bagi emas dan logam mulia, mengingat bahwa mereka mengurangi biaya peluang berinvestasi dalam aset yang tidak menghasilkan.

Telusuri berita finance lainnya
