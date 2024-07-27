Roti Aoka Kena Isu Mengandung Bahan Berbahaya, Cek 4 Faktanya

JAKARTA – Roti Aoka belakangan ini menjadi sorotan publik, setelah muncul tuduhan bahwa produk ini mengandung salah satu zat yang berbahaya.

Isu kepada Roti Aoka ini memakai kandungan bahan pengawet yang berbahaya yaitu, sodium dehydroacetate. Pada umumnya zat ini dipakai dalam produk kosmetik.

Berikut fakta-fakta isu tentang roti Aoka yang mengandung bahan berbahaya yang dirangkum Okezone, Sabtu (26/7/2024).

1. Tuduhan pengawet berbahaya

Tuduhan pengawet berbahaya roti Aoka sempat dituduh mengandung sodium dehydroacetate yang dianggap sangat berbahaya tidak sesuai dengan pangan roti untuk di konsumsi.

2. Klarifikasi BPOM

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI telah memastikan, bahwa roti merek Aoka, produk dari PT Indonesia Bakery Family (PT IBF) memiliki bahan pengawet yang berbeda dengan roti merek Okko produksi PT Abadi Rasa Food, Bandung yang ditarik peredarannya dari pasaran baru-baru ini.

3. Bantahan dari produsen

Roti tersebut diproduksi PT Indonesia Bakery Family (PT IBF). Manajemen IBF diwakili Head Legal Kemas Ahmad Yani menjelaskan, Roti Aoka telah melewati pengujian Badan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) dan telah mendapatkan izin edar untuk seluruh variannya sebagaimana tercantum dalam kemasan produk tersebut.