HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pabrik Cat Milik Hermanto Tanoko Kebakaran, Ini Penjelasan Avian

Michelle Ruth Apriliani , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |16:47 WIB
Pabrik Cat Milik Hermanto Tanoko Kebakaran, Ini Penjelasan Avian
Pabrik Cat Avian Kebakaran. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Avia Avian Tbk (AVIA) buka suara soal kejadian kebakaran di Pabrik Avian Brand beberapa waktu lalu. Emiten cat milik miliarder Hermanto Tanoko tersebut memastikan tidak ada korban dan opersional pabrik kini sudah berjalan normal.

Avian menjelaskan, musibah kebakaran tersebut melanda salah satu gudang bahan baku solvent pada Kamis malam, 25 Juli 2024. Insiden terjadi di pabrik Avian Brands yang berlokasi di Jalan Raya Buduran, Sidoarjo. Beruntung.

Pada saat kejadian, tidak ada aktivitas di lokasi dan tidak ada korban jiwa. Kebakaran hanya terjadi di gedung penyimpanan bahan baku solvent tersebut, sehingga tidak memberikan gangguan terhadap kegiatan produksi lainnya. Demikian dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Minggu (28/7/2024).

Adapun penyebab kebakaran saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sebagai produsen cat yang menggunakan berbagai bahan kimia, Avian Brands menerapkan berbagai kebijakan pencegahan untuk mengantisipasi kejadian serupa.

Pabrik dilengkapi dengan sistem alarm kebakaran serta detektor asap dan panas sehingga kebakaran dapat segera terdeteksi. Dalam waktu 10 menit setelah kebakaran terjadi, mampu bertindak cepat menggunakan hidran untuk memadamkan api. Dengan bantuan pemadam kebakaran lokal, api berhasil dipadamkan pada Pukul 01:45 pagi.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
