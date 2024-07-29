Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Jumlah Pengguna Super Apps BRImo Melesat, Volume Transaksi Capai Rp2.574 Triliun

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |09:26 WIB
Jumlah Pengguna Super <i>Apps</i> BRImo Melesat, Volume Transaksi Capai Rp2.574 Triliun
 BRI terus melakukan transformasi digital secara berkelanjutan, misalnya super apps BRImo, hingga Kuartal II-2024, telah memiliki 35,2 juta pengguna (Foto: Dok BRI)
A
A
A

Jakarta –  Sebagai upaya untuk menghadirkan transaksi yang mudah, cepat, dan aman, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus melakukan transformasi digital secara berkelanjutan. Seperti misalnya super apps BRImo, hingga Kuartal II-2024, telah memiliki 35,2 juta pengguna. Angka ini naik sebesar 26,6% year-on-year (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Dalam pemaparan kinerja Triwulan II 2024 di Jakarta (25/07/2024), Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan hingga akhir Juni 2024 tercatat BRImo telah digunakan oleh 35,2 juta user dan berhasil mencatatkan 2,01 miliar transaksi finansial dengan volume transaksi mencapai Rp2.574 triliun atau tumbuh 35,81% yoy.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Digital dan TI BRI Arga M. Nugraha mengatakan, saat ini back-end system BRImo telah mampu melayani lebih 25.000 transaksi per detik. “Kapasitas ini akan terus kami tingkatkan untuk mengantisipasi lonjakan transaksi yang terjadi, misalnya seperti saat momen gajian atau libur panjang, serta perayaan hari-hari raya,” ujarnya.

Hal ini ditunjang oleh fakta bahwa BRI mengalokasikan sumber daya yang cukup besar untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan teknologi BRImo. Arga melanjutkan, tentu juga dalam hal pengembangan dan riset kapabilitas baru yang mendukung keamanan, kemudahan, dan kelancaran berdasarkan kebutuhan nasabah dalam bertransaksi melalui BRImo. 

Kemudian terkait keamanan, BRI senantiasa memperbarui teknologi untuk mengantisipasi bentuk kejahatan digital. “BRI mengedukasi baik kepada nasabah maupun karyawan terkait peningkatan kesadaran keamanan siber, serta bekerja sama dengan komunitas dan juga lembaga keamanan siber yang ada,” tambah Arga.

Seperti diketahui, BRImo yang memiliki lebih dari 100 fitur terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna dari beragam segmen, mulai dari penambahan fitur untuk investasi, pembelian tiket kereta cepat Whoosh, voucer games dan streaming yang memenuhi kebutuhan lifestyle, registrasi BRImo di luar negeri hingga fitur pendaftaran merchant. BRImo juga semakin lengkap karena memiliki fitur QRIS antar negara (cross-border) yang dapat ditransaksikan oleh pengguna saat berbelanja di Singapura.

(Fitria Dwi Astuti )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/11/3181739//ilustrasi_alat_berat-U9Sd_large.jpg
Pajak Alat Berat Beri Kontribusi Nyata Percepatan Pembangunan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/11/3181731//pesta_raya-pGQz_large.jpeg
Modal Transaksi Rp50 Ribu Bisa Bawa Pulang Berbagai Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/206/3181702//menteri_kebudayaan_fadli_zon-EMDx_large.jpg
Hadiri Nobar Pangku, Menbud Sambut Antusiasme Perkembangan Film Indonesia di Mata Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/11/3181705//pnm-vrnc_large.jpg
Pemberdayaan Ultra Mikro Jadi Wujud Nyata Upaya PNM Entaskan Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/11/3181578//seminar_nasional_road_to_hari_ritel_nasional_2025-JGn5_large.jpeg
Seminar Nasional Road to Hari Ritel Nasional 2025: UMKM, Ritel dan Teknologi Bersatu di UBM Ancol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/11/3181483//alfamart_sahabat_posyandu-pWK9_large.jpeg
Alfamart Sahabat Posyandu bersama Cussons Baby Sukses Jangkau Ribuan Ibu dan Anak di 34 Kota
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement