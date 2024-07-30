Ini Sumber Biomassa Pengganti Batu Bara untuk Energi PLTU

JAKARTA - Sumber biomassa pengganti batu bara untuk sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sumber biomassa ini berada di di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hingga akhir tahun 2024.

Sumber biomassa berasal dari 150 ribu pohon biomassa di Gunungkidul, DIY. PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) memproyeksikan mampu memasok 300 ton biomassa per tahun dari hasil penanaman pohon tersebut hingga akhir tahun 2024.

"Diharapkan nanti bisa memproduksi biomassa sebanyak 300 ton per tahunnya,” kata Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan dalam keterangan di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Seluruh tanaman biomassa tersebut akan diolah menjadi biomassa yang digunakan sebagai energi substitusi (co-firing) batu bara di PLTU.

Mamit menjelaskan, proyek ini bukan hanya sebagai langkah awal PLN EPI untuk ikut menyelamatkan lingkungan dengan mengebut target nol emisi atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060, tetapi juga sebagai respons perusahaan terhadap kekurangan pakan ternak di kedua kalurahan tersebut.