4 Aksi Emiten di Akhir Perdagangan Pekan Ini

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan sejumlah aksi saham pada perdagangan hari ini. Di antaranya NISP, ACES hingga AKRA.

Mengutip informasi saham BEI, Jumat (2/8/2024), para emiten ada yang menyampaikan informasi pembayaran dividen dan RUPS.

1. NISP

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Bank OCBC NISP Tbk di OCBC Tower Lt. 23, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940.

2. ACES

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk di Gedung Kawan Lama Lantai 3, Jl. Puri Kencana No. 1, Jakarta Barat