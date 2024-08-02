Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyelundupan Benih Bening Lobster seperti Narkoba Hidup

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |13:41 WIB
Penyelundupan Benih Bening Lobster seperti Narkoba Hidup
Ekspor Benih Bening Lobster seperti narkoba hidup (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyelundupan benih bening lobster (BBL) diibaratkan seperti narkoba hidup. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mencatat telah menangani penyelundupan sebanyak 23 kali di 11 lokasi sepanjang 2024.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono mengatakan penyelundupan BBL masih terus berlangsung lantaran nilainya yang sangat luar biasa. Di mana dari 2 juta BBL yang berhasil diselamatkan saja, memiliki nilai sebesar Rp227 miliar.

"Benih lobster nilai ekonomi sangat tinggi. Saya bilang ini narkoba hidup, barangnya kecil tapi nilainya luar biasa," kata Pung dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Jumat (2/8/2024).

Lebih lanjut Pung menegaskan bahwa pihaknya bersama seluruh stakeholder akan terus bersinergi dalam menyelamatkan kerugian negara dari penyelundupan BBL. Selain itu juga terus menindak kapal-kapal ikan ilegal yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Dikatakan Pung, pada paruh pertama 2024 ini, sebanyak 112 kapal ikan berhasil ditindak karena diduga melakukan pelanggaran. Dari total kapal ikan yang ditertibkan, sebanyak 15 di antaranya merupakan kapal ikan asing dan 97 lainnya merupakan kapal ikan lokal.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
