8 Game Penghasil Uang Sehari Rp100 Ribu

JAKARTA - 8 game penghasil uang sehari Rp100 ribu, berikut daftar terbaru!

Di era digital, banyak aplikasi dan game yang menawarkan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan mudah tanpa memerlukan investasi besar.

Okezone pun merangkum 8 game dapat penghasilan Rp100.000 sehari, yang dikutip dari berbagai sumber, Minggu (4/8/2024):

1. Million Quiz

Aplikasi game yang memungkinkan pengguna menghasilkan uang dengan mengikuti kuis-kuis tertentu.

2. Mobile Premier League

Merupakan aplikasi untuk para pencinta eSport khusus nya game, menawarkan kurang lebih 20 game yang bisa mendapatkan uang.

3. Tap Coin

Aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan uang melalui berbagai aktivitas dalam game.

4. Tambang Emas

Kamu dapat mengumpulkan poin dengan mengeksplorasi tambang dan mencari kotak harta karun yang berisi emas. Poin yang kamu kumpulkan bisa ditukarkan dengan saldo.

5. Mager

Game penghasil uang yang cocok untuk kamu yang malas atau punya waktu luang. Kamu bisa memainkan berbagai macam game sederhana yang menghasilkan koin. Koin tersebut bisa ditukar dengan saldo DANA, OVO, atau GoPay.

6. Play Gamer

Game penghasil uang yang menawarkan berbagai mini game yang seru dan menantang. Kamu bisa bermain 1 lawan 1 dengan lawanmu dan menangkan YoCoin