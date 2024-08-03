Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Yuk, Pahami Retribusi Daerah Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2024

Sekar Paring Gusti , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |08:00 WIB
Yuk, Pahami Retribusi Daerah Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2024
Foto: Dok Bapenda
A
A
A

JAKARTA - Bagi sebagian masyarakat, tentunya istilah retribusi daerah sudah tidak asing lagi. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dari masyarakat atau perusahaan, jasa, atau fasilitas yang disediakan pemerintah daerah. 

Retribusi daerah ditujukan untuk penggunaan layanan ataupun fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) bagi kepentingan pribadi maupun badan. 

Retribusi berbeda dengan pajak. Retribusi memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar dengan bentuk layanan atau manfaat tertentu. 

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, peraturan terbaru tentang retribusi daerah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024.

“Peraturan baru mengenai retribusi daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah  yang merupakan tindak lanjut terhadap peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/1/3182666//soeharto-wJNr_large.jpg
Pengakuan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Mendapat Dukungan Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182646//laptop_asus-1koj_large.jpg
Butuh Laptop Baru di 2026? Ini Berbagai Segmen dari Laptop ASUS yang Perlu Anda Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182622//black_rhino_raih_superbrands_2025_pada_kategori_mesin_las-2S3J_large.jpg
Hadirkan Inovasi Mesin Las Hemat Daya, Black Rhino Raih Superbrands Indonesia’s Choice 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/25/3182619//traveloka-m2D6_large.jpg
Liburan Akhir Tahun ke Disneyland Hong Kong, Ini 7 Wahana yang Wajib Dicoba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182611//smart_wealth_assurance_kolaborasi_kb_bank_dan_msig_life-pOae_large.jpg
Smart Wealth Assurance, Solusi Perlindungan Finansial Keluarga Kolaborasi KB Bank dan MSIG Life
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/25/3182604//traveloka-ZCnq_large.jpg
5 Pilihan Hotel di Garut yang Strategis dan Nyaman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement