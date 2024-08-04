Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Reshuffle Menteri ESDM dan Investasi yang Bikin Heboh

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |04:02 WIB
4 Fakta Reshuffle Menteri ESDM dan Investasi yang Bikin Heboh
Isu reshuffle menteri esdm dan investasi yang bikin heboh (Foto: Okezone)
JAKARTA - Isu perombakan kabinet atau reshuffle Menteri ESDM dan Investasi membuat heboh. Isu ini berhembus pada Rabu 31 Juli 2024. Namun hingga berita ini ditayangnya, belum ada perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun adanya isu pergantian pada posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahlil Lahadalia disebut bakal menempati posisi tersebut menggantikan Arifin Tasrif. Sementara Bahlil nantinya akan digantikan oleh Rosan Roeslani.

Berikut adalah fakta Reshuffle Menteri ESDM dan Investasi yang bikin heboh dirangkum Okezone, Minggu (4/8/2024).

1. Komentar Menteri ESDM Arifin Tasrif

Menteri ESDM Arifin Tasrif buka suara soal isu pergantian dirinya dengan Bahlil Lahadalia yang kini masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Tunggu saja, ya kalau benar kenapa?," jelas Arifin ketika ditemui di Kementerian ESDM.

2. Tanggapan Bahlil

Bahlil menepis isu rotasi dirinya yang akan menjabat sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. "Lagi banyak kerjaan di Kementerian Investasi saya," kata Bahlil.

Dirinya juga menyatakan tidak pergi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini karena memiliki banyak agenda di lembaga penanaman modal yang dipimpinnya.

"Enggak (ke IKN), kerjaan saya banyak hari ini. Mau rapat saya," katanya.

Halaman:
1 2
