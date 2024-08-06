Ekonomi RI Naik 5,08% pada Semester I-2024, Ini Penopangnya

JAKARTA - Pertumbuhan Indonesia stabil 5,08% pada semester I 2024. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 mencapai 5,05% secara tahunan.

Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan kuartal I-2024, sebesar 5,11%.

"Ditopang oleh oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat, perekonomian Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,08% pada Semester I 2024 (c-to-c)," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud, dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS.

Pertumbuhan ekonomi kuartal II atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.536,5 triliun, PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp3.231 triliun.