Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

8 Jawaban Apa Rencana Anda untuk Lima Tahun ke Depan saat Interview Kerja

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |21:16 WIB
8 Jawaban Apa Rencana Anda untuk Lima Tahun ke Depan saat Interview Kerja
8 Jawaban Apa Rencana Anda untuk Lima Tahun ke Depan saat Interview Kerja. (Foto :okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 8 jawaban apa rencana anda untuk lima tahun ke depan saat interview kerja. Penting untuk menjawab tepat karena memberikan gambaran kepada pewawancara tentang ambisi, tujuan, dan seberapa baik kandidat bisa cocok dengan visi perusahaan.

Berikut Okezone paparkan 8 jawaban apa rencana anda untuk lima tahun ke depan saat interview kerja dari beberapa sumber Selasa (6/8/2024):

1. Diskusikan Minat Anda pada Pekerjaan Ini

Menekankan minat Anda dalam menguasai posisi awal sebelum melanjutkan bisa sangat menguntungkan. Jika terlihat seperti Anda terburu-buru melewati pekerjaan pertama itu, pemberi kerja mungkin mempertanyakan motivasi Anda. Manajer perekrutan biasanya menginginkan seseorang yang akan senang dan kompeten dalam peran tersebut setidaknya selama satu atau dua tahun.

Mengintegrasikan alasan yang jelas tentang bagaimana minat dan keterampilan Anda cocok dengan peran tersebut dapat meredakan kekhawatiran pewawancara.

Misalnya:

"Salah satu hal yang menarik saya pada pekerjaan ini adalah kesempatan untuk mengenakan banyak topi. Sebagai asisten administrasi agen real estat, saya tahu saya akan memiliki banyak ruang untuk terus membangun keterampilan layanan pelanggan saya serta kesempatan untuk menggunakan kemampuan desain web saya dalam memperbaiki situs web perusahaan. Saya juga bersemangat untuk belajar lebih banyak tentang bisnis dari agen yang paling dihormati di industri ini."

2. Ketika Tidak Ada Jalur Karir yang Jelas

Tidak semua pekerjaan adalah batu loncatan ke posisi yang lebih tinggi. Misalnya, dengan posisi seperti konseling, penjualan, perencanaan acara, pengajaran, dan pemrograman komputer, sangat tepat untuk menekankan penguasaan pekerjaan tersebut sebagai tujuan lima tahun Anda. Pikirkan tentang komponen-komponen pekerjaan di mana Anda dapat unggul. Misalnya:

"Dalam lima tahun, saya ingin diakui sebagai ahli dalam hal pengetahuan produk, telah mengembangkan hubungan yang sangat dekat dengan klien, telah secara signifikan memperluas basis klien di wilayah saya, dan mungkin telah diberikan beberapa klien nasional besar."

3. Spesialisasi di Bidang Tertentu

"Saya berencana untuk memperdalam pengetahuan saya di bidang ini dan menjadi ahli yang diakui. Saya ingin berkontribusi dengan pengetahuan mendalam saya dan membantu tim untuk mencapai tujuan bersama."

4. Inovasi dan Proyek Baru

"Dalam lima tahun ke depan, saya ingin terlibat dalam proyek-proyek inovatif yang mendorong batasan industri ini. Saya tertarik untuk bekerja pada inisiatif yang membawa perubahan positif dan perkembangan baru."

5. Kontribusi Jangka Panjang

"Saya melihat diri saya membangun karir jangka panjang di perusahaan ini. Saya ingin menjadi bagian integral dari tim dan membantu perusahaan tumbuh serta mencapai visinya."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182852/kerja-X2jU_large.jpg
Chandra Asri (TPIA) Emiten Milik Prajogo Pangestu Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180384/magang-r0pd_large.jpg
Magang Nasional Batch 2 Resmi Dibuka, Ini Cara Daftar hingga Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180048/menaker-ynfN_large.jpg
Program Magang Nasional 2025 Batch 2 Dibuka, Kuota 80 Ribu Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177981/lowongan_kerja-5ES8_large.jpg
Alumni Program Magang Nasional Bakal Jadi Karyawan Setelah 6 Bulan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177960/menaker-7hYu_large.png
Menaker: Program Magang Berbayar Jadi Agenda Rutin, Tahun 2026 Dibuka Kuota 100.000 Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/455/3174597/kerja-V5cD_large.jpg
Daftar Perusahaan yang Buka Program Magang Nasional Dapat Gaji UMP, Pendaftaran 7 Oktober
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement