8 Jawaban Apa Rencana Anda untuk Lima Tahun ke Depan saat Interview Kerja. (Foto :okezone.com/Freepik)

JAKARTA - 8 jawaban apa rencana anda untuk lima tahun ke depan saat interview kerja. Penting untuk menjawab tepat karena memberikan gambaran kepada pewawancara tentang ambisi, tujuan, dan seberapa baik kandidat bisa cocok dengan visi perusahaan.

Berikut Okezone paparkan 8 jawaban apa rencana anda untuk lima tahun ke depan saat interview kerja dari beberapa sumber Selasa (6/8/2024):

1. Diskusikan Minat Anda pada Pekerjaan Ini

Menekankan minat Anda dalam menguasai posisi awal sebelum melanjutkan bisa sangat menguntungkan. Jika terlihat seperti Anda terburu-buru melewati pekerjaan pertama itu, pemberi kerja mungkin mempertanyakan motivasi Anda. Manajer perekrutan biasanya menginginkan seseorang yang akan senang dan kompeten dalam peran tersebut setidaknya selama satu atau dua tahun.

Mengintegrasikan alasan yang jelas tentang bagaimana minat dan keterampilan Anda cocok dengan peran tersebut dapat meredakan kekhawatiran pewawancara.

Misalnya:

"Salah satu hal yang menarik saya pada pekerjaan ini adalah kesempatan untuk mengenakan banyak topi. Sebagai asisten administrasi agen real estat, saya tahu saya akan memiliki banyak ruang untuk terus membangun keterampilan layanan pelanggan saya serta kesempatan untuk menggunakan kemampuan desain web saya dalam memperbaiki situs web perusahaan. Saya juga bersemangat untuk belajar lebih banyak tentang bisnis dari agen yang paling dihormati di industri ini."

2. Ketika Tidak Ada Jalur Karir yang Jelas

Tidak semua pekerjaan adalah batu loncatan ke posisi yang lebih tinggi. Misalnya, dengan posisi seperti konseling, penjualan, perencanaan acara, pengajaran, dan pemrograman komputer, sangat tepat untuk menekankan penguasaan pekerjaan tersebut sebagai tujuan lima tahun Anda. Pikirkan tentang komponen-komponen pekerjaan di mana Anda dapat unggul. Misalnya:

"Dalam lima tahun, saya ingin diakui sebagai ahli dalam hal pengetahuan produk, telah mengembangkan hubungan yang sangat dekat dengan klien, telah secara signifikan memperluas basis klien di wilayah saya, dan mungkin telah diberikan beberapa klien nasional besar."

3. Spesialisasi di Bidang Tertentu

"Saya berencana untuk memperdalam pengetahuan saya di bidang ini dan menjadi ahli yang diakui. Saya ingin berkontribusi dengan pengetahuan mendalam saya dan membantu tim untuk mencapai tujuan bersama."

4. Inovasi dan Proyek Baru

"Dalam lima tahun ke depan, saya ingin terlibat dalam proyek-proyek inovatif yang mendorong batasan industri ini. Saya tertarik untuk bekerja pada inisiatif yang membawa perubahan positif dan perkembangan baru."

5. Kontribusi Jangka Panjang

"Saya melihat diri saya membangun karir jangka panjang di perusahaan ini. Saya ingin menjadi bagian integral dari tim dan membantu perusahaan tumbuh serta mencapai visinya."