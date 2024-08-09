Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif PPN Naik Jadi 12% Berlaku di 2025

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |16:34 WIB
Tarif PPN Naik Jadi 12% Berlaku di 2025
Tarif PPN naik jadi 12% (Foto: Kemenko Perekonomian)
JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 12% berlaku mulai 2025. Demikian dikatakannya lantaran hal ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Kan undang undangnya sudah jelas," jelas Airlangga ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Diakui Airlanga bahwa kenaikan tarif PPN ini juga bisa ditunda sebagaimana diatur dalam ketentuan yang sama tersebut. Namun diakuinya hingga saat ini belum ada pembahasan soal aturan untuk menunda penerapan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%.

"Ya kecuali ada hal yang terkait dengan undang-undang, kan tidak ada. Jadi kita monitor aja catatan nota keuangan nanti," tuturnya.

Sebagai informasi, dalam UU HPP itu memang disebutkan bahwa pemerintah memang bisa menunda kenaikan tarif PPN dengan menerbitkan peraturan pemerintah untuk nantinya dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan di rumus dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Halaman:
1 2
