Dapat Medali Olimpiade, 3 Atlet Indonesia Kantongi Bonus Segini

JAKARTA – Tiga atlet Indonesia berhasil membawa pulang medali Olimpiade. Para atlet yang juara di Olimpiade Paris 2024 mendapatkan Bonus yang cukup besar.

Beberapa nama seperti Rizki Juniansyah yang berhasil mencetak sejarah usai meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 pada cabang olahraga angkat besi.

BACA JUGA: Sandy Walsh Ikut Bahagia Rizki Juniansyah Sumbang Emas di Olimpiade Paris 2024

Setelah itu ada Gregoria Mariska Tanjung, seorang atlet yang berhasil meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024 pada cabang olahraga badminton tunggal putri.

Dan terakhir ada Veddriq Leonardo yang berhasil meraih medali emas untuk Indonesia pada cabang olahraga panjat tebing Olimpiade Paris 2024.

Total raihan medali yang didapat Indonesia yaitu 2 medali emas dan juga 1 medali perunggu.

Menpora memastikan akan memberikan sebuah bonus uang tunai dari pemerintah dengan jumlah yang lebih besar dari edisi sebelumnya dan juga memastikan kepada para atlet Indonesia yang sudah berhasil lolos ke Olimpiade 2024 supaya menjaga prestasi mereka.